Маск трудоустроил в Twitter родственников и сотрудников других своих компаний — Insider

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавивший в конце октября Twitter, привел в компанию друзей и родственников, сообщает Insider. В частности, два двоюродных брата предпринимателя работают в Twitter на полную ставку.
После покупки социальной сети Маск приступил к массовым увольнениям, начав с роспуска совета директоров. Затем он объявил переход компании на новый «хардкорный» формат работы. После этого СМИ писали о массовом «исходе» из Twitter сотрудников, которые не согласились с предложенными Маском условиями труда.
Как пишет Insider, предприниматель привлек к работе в социальной сети порядка 150 специалистов из своих компаний Tesla и The Boring Company. Кроме того, в Twitter теперь на полную ставку работают Джеймс и Эндрю Маск, двоюродные братья бизнесмена.
По данным издания, Эндрю занимается разработкой ПО, а Джеймс, в свою очередь, помогает Маску в решении более широкого спектра вопросов.
Кроме того, в офисе компании часто можно увидеть двухлетнего сына Илона Маска и канадской исполнительницы Grimes. По словам сотрудников Twitter, обычно ребенок находится на 10 этаже со своим отцом.
Помимо родственников в стенах компании можно встретить людей из близкого окружения Маска. В частности, адвоката Алекса Спиро и главу управляющей капиталом бизнесмена компании Excession Джареда Бирчалла.
Вместе с тем Маск привлек к работе бывшего консервативного журналиста Бари Вайса, который ранее работал обозревателем в New York Times. Он должен принять участие в раскрытии документов Twitter, которые, как заявлял ранее Маск, послужат доказательством нарушения свободы слова со стороны компании Apple.
Собеседники Insider утверждают, что Вайс получил доступ к корпоративной системе, что является нарушением регламента.
Фото на обложке: Tada Images /
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