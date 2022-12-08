Маск трудоустроил в Twitter родственников и сотрудников других своих компаний — Insider

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавивший в конце октября Twitter, привел в компанию друзей и родственников, сообщает Insider. В частности, два двоюродных брата предпринимателя работают в Twitter на полную ставку.

После покупки социальной сети Маск приступил к массовым увольнениям, начав с роспуска совета директоров. Затем он объявил переход компании на новый «хардкорный» формат работы. После этого СМИ писали о массовом «исходе» из Twitter сотрудников, которые не согласились с предложенными Маском условиями труда.

Как пишет Insider, предприниматель привлек к работе в социальной сети порядка 150 специалистов из своих компаний Tesla и The Boring Company. Кроме того, в Twitter теперь на полную ставку работают Джеймс и Эндрю Маск, двоюродные братья бизнесмена.

По данным издания, Эндрю занимается разработкой ПО, а Джеймс, в свою очередь, помогает Маску в решении более широкого спектра вопросов.

Кроме того, в офисе компании часто можно увидеть двухлетнего сына Илона Маска и канадской исполнительницы Grimes. По словам сотрудников Twitter, обычно ребенок находится на 10 этаже со своим отцом.

Помимо родственников в стенах компании можно встретить людей из близкого окружения Маска. В частности, адвоката Алекса Спиро и главу управляющей капиталом бизнесмена компании Excession Джареда Бирчалла.

Вместе с тем Маск привлек к работе бывшего консервативного журналиста Бари Вайса, который ранее работал обозревателем в New York Times. Он должен принять участие в раскрытии документов Twitter, которые, как заявлял ранее Маск, послужат доказательством нарушения свободы слова со стороны компании Apple.

Собеседники Insider утверждают, что Вайс получил доступ к корпоративной системе, что является нарушением регламента.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock