Илон Маск запустил компанию-конкурента OpenAI

В марте Илон Маск зарегистрировал стартап в области искусственного интеллекта. Компания получила название X.AI, а американский миллиардер пока значится единственным директором предприятия.

Как сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на документы, стартап зарегистрирован в Неваде. Секретарем генерального директора X.AI является «правая рука Маска» — Джаред Бирчалл.

Ранее Financial Times писала, что глава Twitter планирует запустить стартап в области ИИ, который смог бы конкурировать с разработчиком ChatGPT OpenAI. Для этого миллиардер собирает команду инженеров и исследователей в этой сфере.

Сообщается, что Маск пригласил «около полдюжины» специалистов из британской DeepMind (принадлежит Alphabet), включая Игоря Бабушкина. Кроме того, бизнесмен закупил «тысячи графических процессоров Nvidia», необходимых для создания большой языковой модели.

Глава стартапа ведет переговоры с инвесторами SpaceX и Tesla о финансировании X.AI.

FT отмечает, что проект, вероятно, будет использовать контент в Twitter в качестве данных для обучения своей языковой модели и использовать вычислительные ресурсы Tesla. О связи с соцсетью также говорит тот факт, что после покупки Маск переименовал Twitter в X Corp. во внутренних документах.

Илон Маск — один из основателей OpenAI в конце 2015 года. Однако в 2018 году миллиардер покинул компанию. Официальной причиной решения стал «конфликт интересов» с Tesla.

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