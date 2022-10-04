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Перечислен импортный софт, от которого российский бизнес не готов отказаться

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские компании продолжают активно платить за зарубежное программное обеспечение (ПО), выяснили аналитики IT-компании «JustFin.Tech для бизнеса», предоставляющей с апреля 2022 года сервис по оплате лицензий и приобретения нового импортного софта.

Перечислен импортный софт, от которого российский бизнес не готов отказаться

За шесть месяцев «JustFin.Tech для бизнеса» провел таких платежей на общую сумму почти $2 млн, сообщил RB.RU операционный директор компании «JustFin.Tech для бизнеса» Кирилл Куликов. При этом средний чек на одного клиента составил порядка 500 тыс. рублей (более $9 тыс. по курсу ЦБ РФ на 3 октября).

Таким образом, более 220 компаний за апрель-сентябрь закупали импортный софт.

В общей сложности российские компании платили или собираются платить за более чем 30 видов IT-решений. Среди них: ThinkCell, Amazon Web Services, Dropbox, Gsuite, Clickmeeting, Jira и другие.

Софт, от которого российский бизнес не готов отказываться (по функционалу):

  • Проектирование и строительство — группа продуктов Autodesk.
  • Учет и планирование — группа продуктов IBM, в том числе Planning Analytics.
  • Анализ данных — Tableau.
  • Дизайн и графика — группа продуктов Adobe, Figma, Think-cell.
  • Почтовые клиенты и онлайн-документы — Gsuite; MS Office.
  • ПО для совместной работы — Miro, Jira, Confluence, Slack.
  • ПО для анализа веб-трафика — SimilarWeb.
  • Серверные мощности — AWS (Amazon Web Services), Azure.

Фото на обложке: Unsplash

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