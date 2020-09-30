В России ускорилось развитие музейных технологий

Vinci Agency провело исследование технологических трендов в музеях и галереях. Сегодня российская музейная индустрия демонстрирует значительный рост, в том числе благодаря расширению своих цифровых возможностей. Об этом сообщает Vinci Agency.

В условиях пандемии ускорилось развитие цифровых музеев. Это произошло благодаря резкому повышению спроса. На усиленный спрос повлияли два фактора:

отсутствие возможности пойти в музей физически; большое количество свободного времени у детей — онлайн-музей как способ их отвлечь.

По данным Министерства культуры России, с 2012 года посещаемость музеев выросла на 65 млн человек в год, а доходы музеев от платных услуг увеличились с 6,2 млрд до 17,7 млрд рублей.

В России в музеях и галереях используются технологии и оборудование, которые привлекают внимание посетителей. Например, интерактивные инсталляции, карты, проекционное оборудование, видеостены, видеоэкраны, анимационное видео с инфографикой, приложения VR и AR и т.д.

Кроме того, в музеях разработали виртуальные туры, которые приближают гостей к музейному пространству и экспозициям. Такой интерактив будет способствовать посещению новых выставок музея. Также гости могут посетить виртуальную экскурсию в музей через приложение на телефоне. Через приложение можно также записаться или приобрести билет на следующую выставку, посмотреть анонс мероприятий и т.д.

Таким образом, в дальнейшем музеи могут развивать свои собственные платформы и держать пользователей в курсе, рассказывая про новые выставки или события.

В некоторых музеях используются роботы. Некоторые из существующих моделей способны менять свое поведение в зависимости от эмоциональной реакции аудитории. Роботы также используются для удаленного посещения музеев.

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