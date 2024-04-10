В МВД предостерегли от установки фейковых приложений ВТБ и «Тинькофф» из App Store

В МВД предостерегают от установки фейковых приложений «Тинькофф» и ВТБ из App Store. В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ отмечают, что злоумышленники хотят украсить данные россиян.
В сообщении управления указано, что приложения ставят целью украсить персональную информацию.
«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и Тинькофф Банку они никакого отношения не имеют. В App Store нет приложений этих банков», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
В ведомстве напомнили, что у данных кредитных организаций нет приложений в App Store.
Мобильные банки крупных российских кредитных организаций были уделены из App Store в 2022 году после ввода войск на территорию Украины.
Накануне, 9 апреля 2024 года, в App Store появилось приложение «Тинькофф» под названием «Т-помощь». В банке подтвердили этот факт. Однако через несколько часов приложение удалили.
Фото на обложке: SashaMagic /
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