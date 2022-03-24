МВД отменило все плановые проверки бизнеса

МВД отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса (МСБ), за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности.

Решение об отмене проверок было принято по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления, которое провел первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, пишет ТАСС.

Горовой отметил важность реализации комплекса мер по минимизации административного давления на МСБ и в развитие поручений руководства страны дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности.

Отмечается, что отменены все проверки за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности. Все остальные проверки необходимо в обязательном порядке согласовывать с надзорными органами.

Ранее в правительстве сообщили, что до конца 2022 года плановые проверки разрешаются только в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Внеплановые проверки разрешены только при угрозе жизни граждан, обороне и безопасности страны и угрозе чрезвычайных ситуаций.

Фото на обложке: Miriam82 / Shutterstock