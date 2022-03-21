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В МВД зафиксировали новые схемы мошенничества, связанные с темой санкций

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В МВД зафиксировали новые способы телефонного мошенничества, связанные с санкциями против России. Злоумышленники предлагают успеть взять кредит по низкой ставке и пугают вероятностью якобы предстоящего полного запрета на снятие денег со счетов.

В МВД зафиксировали новые схемы мошенничества, связанные с темой санкций

Как правило тему санкций для хищения средств россиян мошенники активно эксплуатируют в регионах РФ, сообщает «МВД-Медиа».

«Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди других причин для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций из-за санкций. Также мошенники могут предлагать жертве успеть взять кредит по низкой процентной ставке.

Каким бы ни был повод для звонка, заканчивается все точно так же, как и в традиционных мошеннических схемах, отметили в МВД. Некоторых жертв убеждали взять кредит и перевести его на специальный безопасный «антикризисный» счет, на самом деле принадлежащий мошенникам, либо банально требовали назвать полные данные карты или приходящие в СМС коды.

В начале марта 2022 года Банк России уже фиксировал участившиеся случаи мошенничества, связанные с отключением России от SWIFT. Мошенники требовали срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они якобы станут не доступны после отключения SWIFT.

Фото на обложке: fizkes / Depositphotos

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