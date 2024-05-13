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Совет директоров «М.видео-Эльдорадо» одобрил допэмиссию акций ритейлера

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Совет директоров группы «М.видео-Эльдорадо» одобрил увеличение уставного капитала за счет допэмиссии акций. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров «М.видео-Эльдорадо» одобрил допэмиссию акций ритейлера

Группа намерена выпустить 30 млн обыкновенных акций по открытой подписке, что соответствует 17% от имеющегося уставного капитала. Размещение пройдет в два этапа, первым будет реализация акций по преимущественному праву.

Весь объем допэмиссии готов приобрести один из акционеров ритейлера — инвестиционный холдинг SFI. Сделка должна улучшить показатели финансовой ликвидности и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений.

Сейчас уставный капитал ПАО «М.видео» составляет 1,798 млрд рублей, он разделен на 179,768 млн акций номиналом 10 рублей. Подробности сделки объявят позднее.

  • В декабре 2023 года «М.Видео-Эльдорадо» начала ребрендинг и сменила логотип. Буквы стали крупнее, курсив остался только у буквы «М», шрифт «видео» стал печатным. В компании не раскрыли стоимость обновления. Вывески действующих магазинов будут обновлять по мере износа старых, новые точки же будут открываться с измененным логотипом.

Фото на обложке: Unsplash

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