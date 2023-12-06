«М.Видео» начала ребрендинг и сменила логотип

С 5 декабря «М.Видео-Эльдорадо» начала ребрендинг и сменила логотип. Буквы стали крупнее, курсив остался только у буквы «М», шрифт «видео» стал печатным. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе группы.
Красный цвет в айдентике стал более ярким и комфортным для глаз при просмотре со смартфона или компьютера, отметили в компании. Кроме того, появился дескриптор «Главный эксперт по технике». Обновленный логотип уже можно увидеть на сайте магазина.
Заявку на новый логотип «М.Видео» подала в августе 2023 года. Разработкой нового «лица» занималось брендинговое агентство LINII, которое ранее делало ребрендинг X5 Group и сети «Вкусвилл». В «М.Видео» не раскрыли стоимость обновления.
Вывески действующих магазинов будут обновлять по мере износа старых, новые точки же будут открываться с измененным логотипом.
Фото на обложке: «М.Видео»
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