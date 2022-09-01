«М.Видео» запустил магазин электроники в метавселенной

Бренд «М.Видео» запустил виртуальный шоурум технологий и цифровых новинок, совмещенный с игровым пространством. Проект запущен во вселенной Roblox, говорится в сообщении компании.

Пространство создавалось по образцу действующих розничных точек сети, оно окрашено в цвета бренда и объединяет сразу две локации.

Здесь пользователи, управляя своими цифровыми двойниками на смартфоне или компьютере, смогут пройти вдоль стеллажей с техникой, касс и тематических зон, а также послушать фирменный джингл бренда. В центре магазина расположена вращающаяся платформа с фирменной буквой-логотипом «М» и лидерборд игры.

«М.Видео»

В метавселенной запущены «М.Гонки», участникам которых нужно собирать товары трех категорий — «ноутбуки и игровые консоли», «смартфоны и планшеты» и «наушники и клавиатура». Основная цель — успеть донести товары до касс за 60 секунд. Игрок может накапливать бонусные баллы за скорость сбора, играть можно неограниченное число раз.

«М.Видео»

Киберпространство будет действовать на виртуальной игровой платформе Roblox до конца сентября.

Фото на обложке: Studio MDF / Shutterstock