«Мы любим инвестировать в США»: в Cabra VC рассказали о запуске третьего фонда

Управляющий партнер венчурной компании Cabra VC Алексей Алексанов в дискуссии с RB.ru рассказал о третьем фонде, запущенном в ноябре 2020 года. Деталями и подробностями поделился сооснователь Cabra VC Шухрат Ибрагимов. По его словам, в новый фонд попадут 15 компаний Раунда А из США.

«Cabra VC — это уже серия фондов, третий фонд мы с партнёрами запустили в ноябре 2020 года. Сначала мы инвестировали в компании на стадии идеи, затем на стадии Seed, в третьем фонде мы фокусируемся на Series А — это стартапы с product-market fit и с выручкой в районе $100 тысяч в месяц и выше», — рассказал на площадке Clubhouse Алексей Алексанов.

Шухрат Ибрагимов подтвердил RB.ru эту информацию и отметил, что активное формирование фонда началось в 2021 году. Его размер составляет $32 млн. Фокус — customer engagement technologies (технологии вовлечения клиентов), которые повышают конверсию продажи и снижают отток клиентов, пояснил Ибрагимов.

Планируется, что фонд профинансирует 15 американских компаний на раунде А.

«Мы любим инвестировать в США, там самый большой рынок M&A», — отметил Ибрагимов.

В портфеле фонда уже есть первая сделка.

«Мы внесли в новый фонд всю нашу аллокацию с раунда, который компания Mobalytics закрыла летом 2020 года», — добавил Ибрагимов.

По его словам, в этом году Cabra VC планирует запустить отдельный фонд с фокусом на индийские fintech-стартапы. Результаты работы первых портфельных компаний инвестиционной компании подтверждают, что сейчас в Индии компания может пройти путь от раунда А до статуса «единорога» за три-четыре года.

Кроме того, в планах Cabra VC запускать по два-три узкофокусных фонда каждый год. Часть из них будут ориентированы на Азию, часть — на Латинскую Америку. В фокус интересов венчурной компании также войдут маркетплейсы, fintech, локальные и глобальные стратегии.

Смену инвестиционной стратегии Cabra VC Ибрагимов объяснил интересами инвесторов-партнеров фонда.

«Наши партнеры — это частные инвесторы, причём достаточно молодые, они не хотят вкладывать в супербольшие фонды с широкими стратегиями, они хотят иметь возможность выбрать то, что им нравится», — резюмировал он.

Размеры предыдущих двух фондов Cabra VC составляли $25 млн каждый. На данный момент они уже проинвестированы, и идет возврат средств инвесторам.

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Фото: kantver/Depositphotos