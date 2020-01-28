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Российский стартап MyBuddy.ai победил в конкурсе GESAwards и получил $100 тысяч

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российский стартап MyBuddy.ai стал победителем конкурса образовательных проектов Global EdTech Startups Awards (GESAwards) и получил $100 тысяч. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Российский стартап MyBuddy.ai победил в конкурсе GESAwards и получил $100 тысяч

MyBuddy.ai развивает виртуального репетитора английского языка с искусственным интеллектом. Компания выпустила приложение для изучения английского языка «Бадди. Английский для детей», которое и стало победителем премии в номинации Innovation.

В приложении дети общаются с мультипликационным персонажем и практикуют разговорный английский. Виртуальный персонаж управляется искусственным интеллектом.

Все проекты GESAwards оценивались по ряду критериев: решение проблемы современного образования, обеспечение инновационного педагогического подхода, потенциал для роста числа студентов. Также учитывались пользовательский опыт и бизнес-модель.

В 2019 году конкурс Global EdTech Startups Awards проходил в два этапа: отборочные полуфиналы в 19 регионах мира и глобальный финал GESA в Лондоне 23 января.

MyBuddy.ai используется в России, Польше, Украине, развивается в Латинской Америке и странах Евросоюза. По собственным данным компании, число скачиваний приложения достигло 1 млн в начале декабря прошлого года. Стартап монетизируется за счет подписок.

Фото: MyBuddy.ai 

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