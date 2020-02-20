Финтех-проект Myfin Group привлек инвестиции Zubr Capital

Финтех-проект Myfin Group получил инвестиции от управляющей компании Zubr Capital. Сумма сделки составила от $5-10 млн (точная цифра не разглашается). Об этом Rusbase рассказали участники сделки.

Доля, которую получил фонд, составила 35-40%.

Платформа Myfin Group объединяет рекламные возможности сайтов, позволяет создавать там финансовые разделы, предоставляет цифровые решения по поиску кредитов, вкладов, курсов валют и другой финансовой информации. Компания развивает сайты myfin.by и bankiros.ru.

Инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие платформы, подключение новых партнеров, а также на укрепление позиций компании на российском рынке.