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Финтех-проект Myfin Group привлек инвестиции Zubr Capital

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Финтех-проект Myfin Group получил инвестиции от управляющей компании Zubr Capital. Сумма сделки составила от $5-10 млн (точная цифра не разглашается). Об этом Rusbase рассказали участники сделки.

Финтех-проект Myfin Group привлек инвестиции Zubr Capital

Доля, которую получил фонд, составила 35-40%.

Платформа Myfin Group объединяет рекламные возможности сайтов, позволяет создавать там финансовые разделы, предоставляет цифровые решения по поиску кредитов, вкладов, курсов валют и другой финансовой информации. Компания развивает сайты myfin.by и bankiros.ru.

Инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие платформы, подключение новых партнеров, а также на укрепление позиций компании на российском рынке.

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

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