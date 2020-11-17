Mail.ru Group запустила сервис облачного гейминга My.Games Cloud

По собственным данным, сервис позволит пользователям играть в современные игры в разрешении до 4K независимо от технических возможностей компьютера. На этапе тестирования будут доступны игры от таких разработчиков, как Ubisoft, Techland, Funcom, Riot Games, Reto Moto, Spotted Kiwi Interactive и других.

Среди уже доступных на платформе игр названы Assassin's Creed, Tom Clancy's Rainbow Six, Watch Dogs, Dying Light, PUBG, League of Legends, Warface, Conan Exiles.

Сервис доступен на платформе My.Games Store. При этом пользователи смогут запускать в «облаке» как продукты самой платформы, так и игры из библиотек других цифровых магазинов, говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис будет доступен на всей территории России, однако для комфортной игры пользователю лучше находиться в радиусе 1,5-2 тысяч километров от серверных центров My.Games Cloud. Компания использует собственные сервера, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге. На 2021 год запланировано расширение территории их локализации. На этапе бета-теста платформа будет доступна только на Windows, в 2021 году — на Mac OS, Android, iOS и SmartTV.

Также Mail.ru Group ведет работу по интеграции сервиса с «ВКонтакте», чтобы пользователи могли играть в облаке через соцсеть в браузере.

«Открытый бета-тест My.Games Cloud позволит нам объективно оценить техническую и потребительскую готовность рынка и запланировать улучшения, которые будут в полной мере отвечать запросам пользователей и разработчиков», — прокомментировал руководитель сервиса My.Games Cloud Максим Древаль.

Для пользователей сервиса доступны два тарифа:

бесплатный Basic, который включает в себя 23 часа игры в месяц в Full HD качестве,

продвинутый Ultimate, предлагающий 70 часов игрового времени ежемесячно, до 4К-видео на частоте 120 кадров в секунду на высоких настройках графики.

По заявлению компании, для тарифа Ultimate доступна бесплатная пробная версия на первые 120 минут. Полная стоимость составляет 999 рублей в месяц. На обоих тарифах My.Games Cloud отсутствуют ограничения по длине игровой сессии. Отмечается, что это выделяет сервис среди других предложений на рынке.

О планах запуска платформы облачного гейминга от Mail.ru Group стало известно в сентябре этого года. Тогда сроки появления сервиса не раскрывались.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock