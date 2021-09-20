My.Games получила контроль в компании-издателе гиперказуальных игр Mamboo Games

Компания My.Games объявила о присоединении компании-издателя гиперказуальных игр Mamboo Games, в портфель которой входят более 30 проектов. В рамках сделки My.Games выплатит более $2 млн на закрытии, а также отсроченный платеж, размер которого будет определен в зависимости от показателей бизнеса. Об этом RB сообщила пресс-служба My.Games.

«В 2020 году рынок гиперказуальных игр вырос на 104% и достиг объема в $3 млрд, и мы будем и дальше развивать и расширять работу в этом сегменте, предлагая новые решения. My.Games обладает огромной экспертизой и диверсифицированным портфолио от тринадцати студий, с некоторыми из которых мы уже запустили несколько совместных проектов», — прокомментировал СЕО Mamboo Games Иван Лешкевич.

В рамках сделки My.Games выплатит более $2 млн на закрытии, а также отсроченный платеж, размер которого будет определен в зависимости от показателей бизнеса. Компания стала владельцем контрольного пакета акций Mamboo Games.

В октябре прошлого года My.Games инвестировала в издателя гиперказуальных игр Mamboo Games. Сумма сделки не раскрывалась, при этом было известно, что компания стала миноритарным владельцем проекта.

В 2020 году Mamboo Games начинали свою работу с издательства гиперказуальных игр. На данный момент в портфель разработчика входит более 30 проектов. Одним из наиболее успешных проектов издателя в жанре гибрид-казуальных игр является Shift Race: гоночная игра в 3D, которая за первые три месяца после релиза достигла 15 млн установок.

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