My.Games вложилась в издателя гиперказуальных игр Mamboo Games
Игровое подразделение Mail.ru Group — My.Games — инвестировало в издателя гиперказуальных игр Mamboo Games. Сумма сделки не раскрывается. Компания получила миноритарную долю в проекте. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе My.Games.
Сделка позволит My.Games расширить свою гиперказуальную программу и предложить большему числу команд издательские услуги, говорят в компании.
Mamboo Games — белорусский разработчик и издатель гиперказуальных игр. Компания основана в 2020 году.
По собственным данным, за 10 лет компания заключила больше 10 соглашений со студиями. Им даётся доступ к маркетинговой аналитике, статистике, предоставляется предиктивная модель рекламной монетизации. Также у Mamboo Games есть своя команда разработчиков, которая помогает студиям развивать проекты.
My.Games запустила гиперказуальное направление весной этого года. Разработчики могут рассчитывать на 60% чистой прибыли от проекта. My.Games, в свою очередь, выступает издателем игр в жанрах Hyper-Casual, Hybrid-Casual и Idle. Компания предоставляет разработчикам точки доступа к своей экосистеме, инструменты закупки, анализ трафика.В начале октября подразделение My.Games — My.Games Venture Capital — инвестировало в студию Reaction Games.
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
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