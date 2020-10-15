My.Games вложилась в издателя гиперказуальных игр Mamboo Games

Игровое подразделение Mail.ru Group — My.Games — инвестировало в издателя гиперказуальных игр Mamboo Games . Сумма сделки не раскрывается. Компания получила миноритарную долю в проекте. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе My.Games.

Сделка позволит My.Games расширить свою гиперказуальную программу и предложить большему числу команд издательские услуги, говорят в компании.

Mamboo Games — белорусский разработчик и издатель гиперказуальных игр. Компания основана в 2020 году.

По собственным данным, за 10 лет компания заключила больше 10 соглашений со студиями. Им даётся доступ к маркетинговой аналитике, статистике, предоставляется предиктивная модель рекламной монетизации. Также у Mamboo Games есть своя команда разработчиков, которая помогает студиям развивать проекты.

My.Games запустила гиперказуальное направление весной этого года. Разработчики могут рассчитывать на 60% чистой прибыли от проекта. My.Games, в свою очередь, выступает издателем игр в жанрах Hyper-Casual, Hybrid-Casual и Idle. Компания предоставляет разработчикам точки доступа к своей экосистеме, инструменты закупки, анализ трафика.

в студию Reaction Games.

В начале октября подразделение My.Games — My.Games Venture Capital — инвестировало

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