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My.Games вложилась в разработчика игр для мобильных устройств Deus Craft

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Игровое подразделение Mail.ru Group — My.Games — инвестировало в разработчика игр для мобильных устройств Deus Craft. Компания приобрела 51,16% в проекте. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе My.Games.

My.Games вложилась в разработчика игр для мобильных устройств Deus Craft

Сделка включает авансовый платеж в $14,1 млн и отсроченный платеж до $35 млн, который подлежит выплате в апреле будущего года.

«Максимальная выплата предполагается в случае, если по итогам первого квартала 2021 года студия достигнет ежемесячного дохода в $15 млн», — пояснили в компании.

Deus Craft — разработчик игр. Офисы стартапа расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Штат сотрудников насчитывает больше 70 человек. Флагманским продуктом в компании называют мобильную игру Grand Hotel Mania. В этом году Deus Craft планирует выпустить еще две игры.

Консолидация стартапа происходит благодаря инвестиционному подразделению My.Games — My.Games Venture Capital (MGVC).

Напомним, в начале октября MGVC инвестировало в студию Reaction Games. Сумму сделки не раскрывали. Компания получила миноритарную долю в проекте.

Фото: Dean Drobot / Shutterstock

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