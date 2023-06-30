MyTracker запустила бесплатный инструмент для оценки аудитории сайта или приложения

Система аналитики и атрибуции MyTracker запустила бесплатный инструмент «Инсайты», ML-модели которого позволяют сформировать портрет активной аудитории сайта или приложения на базе ее интересов и других характеристик. Об этом говорится в сообщении VK (развивает MyTracker).

Инструмент анализирует аудиторию по географии, интересам к различным тематикам, уровню образования, занятости, семейному положению и другим.

Графики позволяют бизнесу оценивать, как меняются интересы пользователей за определенный период, и адаптировать сайт или приложение под новые потребности. Агрегированные данные об аудитории можно использовать и в рекламных кампаниях — для этого нужно интегрировать кабинет MyTracker c платформой «VK Реклама».

Информация об активной аудитории обновляется каждый день и доступна в блоке «Инсайты» в разделе с отчетами MyTracker.

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