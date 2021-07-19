Маркетплейс «Сбера» и «Эвотора» для малого бизнеса запустил автоподбор поставщиков

Совместный проект «Сбера» и «Эвотора» — сервис «на_полке» — предложил клиентам автоподбор поставщиков для экономии времени на поиск лучших предложений. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

По данным сервиса, один заказ в среднем включает 18 товарных наименований. В поисках минимальной цены пользователи сервиса выбирают товары у разных поставщиков. Однако если поставщиков слишком много, пользователям бывает сложно выполнить условие по минимальной стоимости заказа, которое есть у каждого поставщика.

В результате часть пользователей бросает корзины и не совершает покупку. По данным «на_полке», 35% брошенных корзин содержат предложения от двух и более поставщиков.

Как проблему решает автоподбор

Автоподбор поставщиков помогает решить эту проблему с помощью специальных алгоритмов. Клиенту достаточно сформировать корзину из необходимого количества товаров, а система подскажет, у кого лучше сделать заказ. Чаще всего автоподбор позволяет сократить количество поставщиков, но если позиций в корзине много, то может разбить ее на несколько заказов, чтобы снизить итоговую стоимость.

Клиенты сервиса могут также использовать эту механику при подборе альтернативных поставщиков, если текущий поставщик по какой-то причине не может выполнить заказ.

«Функцией автоподбора поставщиков уже пользуются 2,5% клиентов b2b-маркетплейса "на_полке". По нашим данным, автоподбор помогает в среднем сэкономить 10% времени на поиск предложений на платформе и на 1% снизить стоимость товаров в корзине. С помощью нового функционала мы рассчитываем не только сократить количество брошенных корзин, но и повысить удовлетворенность наших покупателей», — отметил директор по продукту b2b-маркетплейса «на_полке» Максим Опилкин.

Функция автоподбора поставщиков действует во всех регионах присутствия сервиса: Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми и Казани.

О маркетплейсе

B2b-маркетплейс «на_полке» — совместный проект Сбера и ИТ-компании «Эвотор». Сервис позволяет малому и среднему бизнесу делать онлайн-заказы товаров напрямую у производителей и поставщиков, экономя время и увеличивая маржу. В сервисе зарегистрировано более 65 000 пользователей. Каждый второй клиент сервиса «на_полке» делает повторный заказ. С мая 2020 года в Москве и Московской области «на_полке» также работает с физическими лицами.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «на_полке»