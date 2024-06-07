Набиуллина допустила «существенное» повышение ключевой ставки ЦБ на заседании в июле

Набиуллина допустила «существенное» повышение ключевой ставки ЦБ на заседании в июле. Глава регулятора в очередной раз напомнила, что Банк России стремится к снижению уровня инфляции до 4%. Возможное влияние налоговой реформы на инфляцию Набиуллина назвала нейтральным.

Эльвира Набиуллина сочла возможным существенное повышение ключевой ставки ЦБ на заседании в июле 2024 года. Об этом она сообщила на брифинге по итогам заседания Банка России, состоявшегося 7 июня.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор стремится к снижению уровня инфляции до 4%. Денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой столько, сколько потребуется для снижения уровня инфляции, заявила Набиуллина.

Также Набиуллина отметила, что налоговая реформа может оказать нейтральное влияние на уровень инфляции.

7 июня 2024 года Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

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