Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

До этого ЦБ сохранял ключевую ставку на уровне 16% на заседании в феврале и апреле. Предыдущее повышение было 15 декабря, когда совет директоров поднял ее на 100 б. п. — c 15 до 16% годовых.

«Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг» — сообщает регулятор и добавляет, что не исключает возможности повышения ставки на ближайшем заседании.

Как отмечали опрошенные RB.RU эксперты, в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 16% говорит приостановка роста потребительского спроса за последние два месяца. По словам главного аналитика по облигациям «Солид Брокер» Максима Плешкова, базовые компоненты инфляции находятся значительно ниже уровня индикативной годовой инфляции, установленной ЦБ (4%).

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