Набиуллина: самозапрет на кредиты установили уже почти 9 млн россиян

«Уже заработал механизм самозапрета на кредиты. Спасибо большое, что поддержали этот закон. И оформлено сейчас самозапретов почти 9 миллионов: 8 млн 700 тыс. самозапретов граждане оформили. Это за период очень маленький — чуть больше, чем месяц», — сказала глава ЦБ.

Госдума приняла закон о самозапрете в феврале 2024 года. Основной целью инициативы ее авторы назвали «предупреждение практик мошеннического получения потребительских займов третьими лицами».

Согласно закону, россияне могут установить запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями. Сделать это через «Госуслуги» можно с 1 марта, а через МФЦ — с 1 сентября 2025 года.

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) 6 марта сообщили, что за первые пять дней работы сервиса самозапрет установили около 3,6 млн человек, из которых 91% выбрали полный запрет. При этом 6,5 тыс. граждан сняли самозапрет с 1 по 4 марта.

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