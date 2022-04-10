Министр финансов РФ назвал Россию «надежным заемщиком»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия — «надежный заемщик» и делает «все возможное», чтобы выплачивать долги в долларах «до последнего».
В интервью «Известиям» глава Минфина отдельно отметил, что были созданы беспрецедентные условия, и Запад ждет, что будет произнесено слово «дефолт», но пока РФ остается благонадежным финансовым партнером.
«С чем мы столкнулись? Валютные счета Минфина заморожены, золотовалютные резервы ЦБ заморожены», — напомнил Силуанов.
И все же Россия даже в такой ситуации старается выполнять свои обязательства «в тех валютах, по которым мы и осуществляли заимствования, то есть в первую очередь в долларах».
По мнению министра, «недружественные» страны так ждут дефолта, поскольку это «удар по имиджу страны как надежного заемщика».
Силуанов считает, что Запад намерен и дальше «ограничивать активность предпринимателей» в России.
Он также прокомментировал негативные отзывы зарубежных партнеров о требовании оплачивать российский газ рублями.
Министр уверен, что таким образом страны демонстрируют «двойную мораль» и «двойные стандарты». По его словам, они сами нарушают контрактные обязательства («по другим нашим поставкам на экспорт — по нефти, углю»), поэтому не вправе критиковать Россию.
«Поставки прерываются, замораживаются золотовалютные резервы и валютные счета. Почему-то это у них считается нормальными действиями, а когда мы просим в условиях ненадежности иностранной валюты заплатить нам в рублях за газ, они объявляют это нарушением контрактных обязательств. Двойная мораль, двойные стандарты».
Напомним, что буквально вчера Силуанов выступил с разъяснениями о том, что Россия намерена плотно работать со странами БРИКС на фоне санкций.
Ускорить работу планируется в сфере использования национальных валют в торговых операциях, интеграции платежных систем и карт и создании независимой системы обмена финансовыми сообщениями.
Фото на обложке: Елена Можвило / Unsplash
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