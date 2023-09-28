Российские компании на 25% чаще стали нанимать самозанятых

Российские компании стали чаще нанимать самозанятых в этом году — спрос на них вырос на четверть. Так они оптимизируют налоговую нагрузку, так как за них не нужно платить страховые взносы.
Их также привлекают для сезонных задач в условиях дефицита кадров. При этом самозанятые, в отличие от устроенных по трудовому договору, лишены отпусков и больничных, пишут «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru и YouDo.
Самое привлекательное для компаний в сотрудничестве с самозанятыми — простота работы (38%), эффективное выполнение задач (26%), легкое оформление (21%) и отсутствие необходимости нанимать под разовые услуги человека в штат (15%).
При этом у 61% самозанятых доходы значительно выросли по сравнению с прошлым годом.
47% самозанятых в России намерены увеличить стоимость своих услуг до конца 2023 года, каждый пятый — на 20-30%. Чаще всего самые большие заработки самозанятым предлагают в сфере розничной торговли, IT, логистики, услуг для населения и бизнеса. В среднем в этих категориях предлагают от 150 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц.
Фото на обложке: Unsplash
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