47% самозанятых намерены увеличить стоимость своих услуг до конца 2023 года

47% самозанятых в России намерены увеличить стоимость своих услуг до конца 2023 года, каждый пятый — на 20-30%. Об этом говорится в исследовании «Консоль.Про» и hh.ru, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Чаще всего самые большие заработки самозанятым предлагают в сфере розничной торговли, IT, логистики, услуг для населения и бизнеса. В среднем в этих категориях предлагают от 150 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц.

Свыше 150 тыс. респондентов зарабатывают больше 150 тыс. рублей в месяц, при этом почти каждый третий имеет доход меньше 50 тыс. рублей в месяц.

Самозанятые для большего заработка готовы инвестировать в оборудование и средства труда для оказания услуг — 30%, в собственное образование — 28% и рекламу — 27%. Только 9% самозанятых выбрали построение личного бренда или работу над имиджем и репутацией.

Согласно исследованию, рост нынешнего дохода самозанятых сдерживает ежедневное решение различных проблем: 32% испытывают трудности с поиском клиентов, 22% вредит конкуренция в отрасли. У каждого пятого сложности с тайм-менеджементом, а 16% респондентов пожаловались на недобросовестных работодателей и заказчиков.

Фото на обложке: Unsplash