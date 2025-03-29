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В ФНС заявили об отсутствии массовой подмены трудовых отношений самозанятостью

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Федеральная налоговая служба России проанализировала ситуацию на рынке труда и отметила, что не более 1% компаний находятся «в группе риска» из-за подозрений в снижении налоговой нагрузки за счет перевода постоянных сотрудников в статус самозанятых. Ведомство утверждает, что таких компаний «немного», их видят «как на ладони», так что проблема подмены трудовых отношений самозанятостью «не является массовой».

В ФНС заявили об отсутствии массовой подмены трудовых отношений самозанятостью
  1. Новости

Как рассказал РБК начальник управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев, для выявления компаний, незаконно выводящих персонал из штата и оформляющих их в качестве самозанятых наемных работников, налоговики анализируют график периодичности выплат и места работы самозанятого до текущей компании.

Цифры и выводы. По данным ведомства, число оформленных по ТК сотрудников в последние годы колебалось от 55,3 млн (минимум в 2020 году) до 56,8 млн человек (максимум в 2018 году). В 2023 году показатель был 56,4 млн. Таким образом, «самозанятость не оказывает значимого влияния на количество трудоустроенных граждан» и говорить о массовых подменах некорректно.

Выход из тени. Владимир Мальцев утверждает, что самозанятость, напротив, «работает на обеление трудовых отношений». Об этом ранее говорила и замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова: институт самозанятости, по ее мнению, «позволил вывести из тени очень много людей».

С 2019 по 2023 год доля самозанятых среди не трудоустроенных по ТК граждан существенно выросла: «вышедших из тени», как называют их в ФНС, стало 12,5% (а было 0,4%).

Всего на текущий момент в России зарегистрировано свыше 12 млн самозанятых, из них 7,8 млн — «активных», то есть реально осуществляющих деятельность и платящих налоги. В 2024 году самозанятые пополнили госбюджет на сумму 95 млрд рублей (по льготной налоговой ставке 4-6%).

Доходы самозанятых. При этом самозанятые зарабатывают меньше штатных сотрудников. По данным Росстата, средняя месячная зарплата в России в 2024 году составила почти 84 тыс. рублей, а средний месячный доход самозанятых, как подсчитали в ФНС, — 34 тыс. рублей. То есть 88% самозанятых получали доход вдвое ниже зарплатного.

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Наибольшие средние заработки самозанятых, по данным ведомства, в Москве (43 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (40 тыс. рублей), Московской (37 тыс. рублей) и Нижегородской областях (почти 32 тыс. рублей).

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Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

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