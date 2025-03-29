В ФНС заявили об отсутствии массовой подмены трудовых отношений самозанятостью

Федеральная налоговая служба России проанализировала ситуацию на рынке труда и отметила, что не более 1% компаний находятся «в группе риска» из-за подозрений в снижении налоговой нагрузки за счет перевода постоянных сотрудников в статус самозанятых. Ведомство утверждает, что таких компаний «немного», их видят «как на ладони», так что проблема подмены трудовых отношений самозанятостью «не является массовой».

Как рассказал РБК начальник управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев, для выявления компаний, незаконно выводящих персонал из штата и оформляющих их в качестве самозанятых наемных работников, налоговики анализируют график периодичности выплат и места работы самозанятого до текущей компании.

Цифры и выводы. По данным ведомства, число оформленных по ТК сотрудников в последние годы колебалось от 55,3 млн (минимум в 2020 году) до 56,8 млн человек (максимум в 2018 году). В 2023 году показатель был 56,4 млн. Таким образом, «самозанятость не оказывает значимого влияния на количество трудоустроенных граждан» и говорить о массовых подменах некорректно.

Выход из тени. Владимир Мальцев утверждает, что самозанятость, напротив, «работает на обеление трудовых отношений». Об этом ранее говорила и замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова: институт самозанятости, по ее мнению, «позволил вывести из тени очень много людей».

С 2019 по 2023 год доля самозанятых среди не трудоустроенных по ТК граждан существенно выросла: «вышедших из тени», как называют их в ФНС, стало 12,5% (а было 0,4%).

Всего на текущий момент в России зарегистрировано свыше 12 млн самозанятых, из них 7,8 млн — «активных», то есть реально осуществляющих деятельность и платящих налоги. В 2024 году самозанятые пополнили госбюджет на сумму 95 млрд рублей (по льготной налоговой ставке 4-6%).

Доходы самозанятых. При этом самозанятые зарабатывают меньше штатных сотрудников. По данным Росстата, средняя месячная зарплата в России в 2024 году составила почти 84 тыс. рублей, а средний месячный доход самозанятых, как подсчитали в ФНС, — 34 тыс. рублей. То есть 88% самозанятых получали доход вдвое ниже зарплатного.

Наибольшие средние заработки самозанятых, по данным ведомства, в Москве (43 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (40 тыс. рублей), Московской (37 тыс. рублей) и Нижегородской областях (почти 32 тыс. рублей).

Напоминаем также, что:

За невыплаты налогов, отсутствие чеков и работу с бывшими работодателями самозанятые несут ответственность в виде штрафов. О налоговых ставках в 2025 году можно почитать здесь.

В 2024 году предприниматели увеличили расчеты с самозанятыми в четыре раза и закупили у них товаров и услуг на сумму свыше 7,3 млрд рублей.

14 марта правительство поддержало законопроект о кредитных каникулах для самозанятых.

А ФНС уверена, что уже с текущего года число самозанятых будет снижаться.