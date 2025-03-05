Предприниматели увеличили расчеты с самозанятыми в четыре раза

В 2024 году клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ значительно увеличили объем расчетов с самозанятыми. За прошлый год они закупили у них товары и услуги на сумму свыше 7,3 млрд рублей, что в 4,3 раза превышает показатель 2023 года, свидетельствует статистика банка, которая есть в распоряжении Русбейс.

«Растет не только интерес бизнеса к самозанятым, но и число самих специалистов. По итогам года ВТБ зафиксировал двукратный рост аудитории личного кабинета самозанятого», – отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. Он добавил, что в 2024 году самозанятые зарегистрировали в два раза больше чеков, чем годом ранее – почти 300 тыс. на сумму 4,2 млрд рублей.

Согдано данным ВТБ, самыми востребованными оказались услуги в строительстве, ремонте, транспорте и IT-сфере. Средний чек в этих категориях составил 65 тыс. рублей.

В ВТБ также отметили, что больше всего расчетов происходит в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Среди других регионов лидируют Республика Татарстан, Свердловская и Иркутская области, Краснодарский край и Ростовская область.

В конце февраля ФНС сделала прогноз, согласно которому к 2029 году число самозанятых в России превысит 18 млн человек. Кроме того, в ведомстве ожидают, что в 2025 году самозанятые уплатят 117 млрд рублей налога на профессиональный доход (НПД). В 2028 году ведомство прогнозирует поступления в 158 млрд рублей.

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