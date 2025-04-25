Может ли самозанятый участвовать в госзакупках и распространяются ли на него льготы

В участии граждан России в госзакупках есть свои нюансы. Так что давайте разберемся, как участвовать в тендерах на госзакупках самозанятым и можно ли это делать. А также рассмотрим, что такое самозанятость, и какие налоговые льготы она подразумевает. Рассмотрим и подробный алгоритм участия.

Что такое самозанятость?

Это форма трудовой деятельности, где человек работает на себя. Работодателя у него при этом нет. В России возможна регистрация граждан для работы в подобном формате следующими способами:

В качестве индивидуальных предпринимателей. С использованием специального налогового режима для самозанятых, который был введен в 2019 году. Благодаря подобному режиму, граждане ведут свой бизнес легально и платить налоги по упрощенной схеме.

Россиянам на НПД разрешено заниматься различными видами деятельности. В том числе оказанием услуг, продажей товаров и выполнением работ. Самозанятыми считаются фрилансеры, репетиторы. Входят в список и мастера на дому, консультанты. Подобное разнообразие деятельности позволяет расширять свои навыки и развивать профессиональный кругозор.

Также среди преимуществ самозанятости можно выделить гибкий рабочий график и возможность самостоятельно регулировать рабочие условия, в том числе и выбирать проекты, которые интересны. Подобный подход позволяет балансировать труд, удовольствие на него и личную жизнь.

Стоит выделить среди преимуществ и возможность развития предпринимательских навыков. Это приносит пользу, если человек решит со временем расширить свою деятельность или открыть собственное дело.

Есть и потенциал для высокого дохода. В зависимости от уровня квалификации и спроса на предлагаемые услуги самозанятые имеют шанс зарабатывать больше, чем на обычной работе. Наиболее успешные из них в праве устанавливать собственные расценки и увеличивать доход по мере роста репутации и клиентской базы.

При этом важно учитывать, что есть и свои недостатки. Например, нет стабильного дохода. В отличие от работников по найму, у которых имеется фиксированная заработная плата, самозанятые могут получать разные суммы. Доход зависит от количества клиентов и заказов. В результате возникают финансовые трудности, особенно в месяцы низкой рабочей активности.

Нет и социальных гарантий. В том числе не оплачивается больничный и отпуск. А также отсутствует право на получение пенсионных отчислений и медицинской страховки. Это значит, что в случае болезни или при необходимости отпуска не будет получаться доход, что не лучшим образом скажется на финансовом положении.

Налоговые льготы

Самозанятым россиянам доступен ряд налоговых льгот. Они призваны сделать их деятельность более выгодной.

Вот список их преимуществ:

Низкие налоговые ставки — гражданам требуется уплачивать налог на профессиональный доход. У него четырехпроцентная ставка. Для юридических лиц она шестипроцентная. Это намного ниже, чем ставки для тех, кто занимается индивидуальным предпринимательством. На последних действует общая система налогообложения, а ставка тринадцатипроцентная.

— гражданам требуется уплачивать налог на профессиональный доход. У него четырехпроцентная ставка. Для юридических лиц она шестипроцентная. Это намного ниже, чем ставки для тех, кто занимается индивидуальным предпринимательством. На последних действует общая система налогообложения, а ставка тринадцатипроцентная. Не нужно выплачивать обязательные взносы в Пенсионный фонд. Благодаря этому, снижается финансовая нагрузка. В результате можно направлять больше денег на развитие собственного бизнеса или личные нужды. При этом важно учитывать, что отсутствие взносов влияет на размер будущей пенсии. Так что самозанятым необходимо учитывать данный аспект при своей финансовой деятельности.

Благодаря этому, снижается финансовая нагрузка. В результате можно направлять больше денег на развитие собственного бизнеса или личные нужды. При этом важно учитывать, что отсутствие взносов влияет на размер будущей пенсии. Так что самозанятым необходимо учитывать данный аспект при своей финансовой деятельности. Простой учет — самозанятые граждане могут фиксировать свои доходы в упрощенном формате. В этом им поможет приложение «Мой налог». В приложении можно формировать налоговые отчеты в электронном виде и напоминает о необходимости уплаты налога.

Перечисленные выгоды делают самозанятость привлекательной для многих граждан. Особенно для тех, кто желает начать заниматься своим бизнесом без значительных трат на бухгалтерию и налоги.

Ведь нет необходимости в том, чтобы вести книгу доходов и расходов и выполнять прочие сложные процедуры, которые требуются от ИП.

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Могут ли участвовать в торгах?

Важно обратить внимание на то, что самозанятый может участвовать в госзакупках как поставщики услуг и товаров. Однако их деятельность может быть ограничена в зависимости от того, каковы условия конкретного контракта.

Чтобы принять участие в госзакупках, самозанятым необходимо зарегистрироваться на платформе, где будут проводиться торги, например, на платформе ЕИС. После регистрации они смогут подавать заявки на участие в аукционах и в конкурсах.

Ограничены ли в закупках?

Лица, работающие на НПД могут сталкиваться с ограничениями.

Вот какими они могут быть:

По размеру контрактов — доступно участие только в небольших. Причина — тот факт, что крупные договора могут потребовать наличие определенных сертификатов и лицензий. К примеру, лицензии могут потребоваться при необходимости выполнения определенных видов товаров и услуг. А также они позволят подтвердить опыт и квалификацию. У тех, кто работает в формате самозанятости, их может не быть. Ведь они работают в более узких нишах. По квалификационным требованиям — они устанавливаются для участия в ряде торгов. Работающим на себя гражданам не всегда удается их выполнить. Ведь эти условия касаются наличия оборудования, определенных ресурсов и стажа работы. Например, самозанятый может не соответствовать требуемым критериям, в результате чего ограничивается их возможность участия в различных конкурсах. По некоторым разновидностям деятельности. Это относится к услугам, которые требуют лицензирования. Пример — услуги в таких сферах как медицина, строительство и образование.

Алгоритм участия

Тем, кто задается вопросом, может ли самозанятый участвовать в госзакупках, требуется учитывать порядок действий для самозанятого гражданина, который планирует заниматься подобной деятельностью.

Для этого надо:

Зарегистрироваться в качестве самозанятого — сделать это можно на сайте ФНС. В этом случае потребуется указать свои данные, в том числе имя, фамилию, отчество и адрес. Можно это сделать и с помощью мобильного приложения «Мой налог». Для этого потребуется указать личные данные и подтвердить свою личность.

— сделать это можно на сайте ФНС. В этом случае потребуется указать свои данные, в том числе имя, фамилию, отчество и адрес. Можно это сделать и с помощью мобильного приложения «Мой налог». Для этого потребуется указать личные данные и подтвердить свою личность. Зарегистрироваться на платформе госзакупок — чаще всего для этого требуется такая информация как электронный адрес, номер телефона, имя. При этом важно учитывать, что некоторые платформы требуют указание дополнительной информации. К примеру, паспортных данных и ИНН.

— чаще всего для этого требуется такая информация как электронный адрес, номер телефона, имя. При этом важно учитывать, что некоторые платформы требуют указание дополнительной информации. К примеру, паспортных данных и ИНН. Изучить все доступные тендеры — выбирать следует те, которые соответствуют возможностям и деятельности.

— выбирать следует те, которые соответствуют возможностям и деятельности. Подготовить документацию — эта стадия подразумевает в том числе предоставление заявки, которая подтверждает квалификацию и прочих документов, которые указаны в условиях тендера.

— эта стадия подразумевает в том числе предоставление заявки, которая подтверждает квалификацию и прочих документов, которые указаны в условиях тендера. Подать заявку — при этом необходимо подтвердить свой налоговый статус и указать доход, чтобы подтвердить финансовую возможность активности.

— при этом необходимо подтвердить свой налоговый статус и указать доход, чтобы подтвердить финансовую возможность активности. Участвовать в аукционе — это возможно только в случае, если запрос одобрят. При этом можно публиковать свои предложения.

Необходимо знать не только как самозанятому участвовать в госзакупках, но и то, что при победе в торгах работающий на себя россиянин заключает контракт с заказчиком. Этот документ обязывает его выполнять условия договора.

Льготы

Такие граждане имеют право на льготные условия. Но они не такие обширные как у крупных компаний. Среди них стоит упомянуть отсутствие необходимости в обязательных лицензиях, что упрощает процесс участия в торгах.

Входит в список и поддержка со стороны государства — в некоторых российских регионах им предлагаются программы поддержки. Они включают в себя подробное обучение и консультации в случае возникновения вопросов в процессе торга.

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Итог

Итак, самозанятый может участвовать в госзакупках по 44 ФЗ, что открывает для него новые горизонты. Несмотря на ряд требований и ограничений, участие в торгах может быть выгодным для самозанятых.

Ведь оно позволяет им увеличить клиентскую базу и доход. Благодаря налоговым льготам и упрощенной системе учета, эта форма деятельности становится особенно привлекательной для многих жителей России, занимающихся фрилансом.

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