Принадлежащая «Инвитро» компания будет печатать наггетсы для KFC на биопринтере

KFC начала в России сотрудничество с лабораторией технических исследований 3D Bioprinting Solutions — компания разработает технологию производства куриного мяса с помощью 3D-биопринтера. Об этом говорится в сообщении KFC.

Результатом разработки должны стать первые в мире созданные в лаборатории куриные наггетсы. По вкусу и внешнему виду они будут максимально приближены к оригинальному продукту KFC, но при этом будут более экологичными в сравнении с обычным мясом.

Партнеры планируют получить готовый продукт для тестирования осенью 2020 года в Москве.

3D Bioprinting Solutions разработает технологию трехмерной биопечати с использованием клеток курицы и растительного сырья, которая позволит воспроизводить вкус и текстуру куриного мяса практически без участия в этом процессе животных.

KFC обеспечит все необходимые ингредиенты — панировку и специи — для достижения фирменного вкуса конечного продукта.

На данный момент на рынке не существует аналогов технологии трехмерной биопечати, позволяющего создавать комплексные продукты на основе животных клеток.

3D Bioprinting Solutions — лаборатория биотехнологических исследований, основанная частной медицинской компанией «Инвитро». Соучредителями лаборатории являются один из основателей «Инвитро» Александр Островский и управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

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