Бизнес-омбудсмен Титов назвал условия для выгодного производства гвоздей в России

Нужно создать условия для бизнеса, при которых производить гвозди внутри страны было бы выгоднее, чем везти их из Китая, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его цитирует ТАСС.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась тому, что Россия не производит гвозди и импортирует их. Она предложила дать малому бизнесу «задание» завалить Россию гвоздями.

«Тут надо не задания давать бизнесу, а создавать для него условия. Это называется промышленная политика: налоги, административное бремя, тарифы инфраструктурных монополий. Баланс издержек и выгод должен быть таким, чтобы производить гвозди было выгоднее здесь, а не везти из Китая (где их клепают из нашего же металла). Пока что невыгодно», — сообщил Титов.

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев и руководитель компании — производителя саморезов Prof-met Дмитрий Миридонов ранее на слова Матвиенко также заявили, что российские промышленники готовы перейти к импортозамещению при производстве гвоздей, но при условии экономической целесообразности и поддержке государства.

«Отличная ответная реакция — дать нам задание гвоздей наклепать. Пошла думать, как его выполнить... Честно говоря, безмерно удивляет то, как много лет чиновники умудряются не видеть реальную ситуацию. Что гвозди делать можно уже из самих предпринимателей», — отреагировала на слова Матвиенко бизнес-омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

В Минпромторге в то же время отметили, что российские компании производят гвозди в достаточном количестве. Ведомство уточняло, что спрос на них падает примерно на 5% каждый год, и эту часть рынка замещают саморезами. Кроме того, 20% гвоздей экспортируется в страны СНГ.

По словам Титова, число производственных компаний в секторе малого и среднего бизнеса не превышает 7%. Титов призвал «не сводить масштабнейшие задачи реиндустриализации (то есть возрождения внутреннего производства) к одному лишь госзаказу».

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