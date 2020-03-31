Компании из туротрасли получили сервис для проверки права на налоговые каникулы

Минэкономразвития (МЭР) и Ростуризм запустили сервис для компаний из туристической отрасли по проверке права на налоговые каникулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЭР.

Проверить право на отсрочку налоговых платежей можно по ИНН на сайте https://helpline.russiatourism.ru. Здесь же можно подать заявку на отсрочку, если компании нет в списке.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин распорядился предоставить компаниям из туротрасли отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Налоговые каникулы продлятся до 1 мая.

В МЭР заявили, что направили в налоговую службу список компаний, которые могут рассчитывать на отсрочку.

«Это туроператоры, турагенты, отели, организаторы экскурсий, а также компании, осуществляющие классификацию пляжей и горнолыжных трасс. Отсрочка взыскания будет предоставлена по всем видам налоговых платежей, включая НДФЛ, а также страховым взносам, начисленным с зарплаты и иных выплат работникам», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Отсрочка налоговых платежей связана с эпидемией коронавируса, закрытием международных границ и снижением турпотока. Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что если ситуация не стабилизируется к весне, российский турбизнес потеряет до 700 млн рублей.