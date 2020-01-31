Российские туроператоры посчитали, сколько потеряют из-за коронавируса

Российские туроператоры могут потерять до 700 млн рублей из-за распространения коронавируса в Китае. Об этом пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Она напомнила, что китайские туристы в основном бронируют туры в Россию в марте. Поэтому, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется к весне, российские туроператоры потеряют 500–700 млн рублей.

28 января Китай закрыл выезд для своих туристов, и организованные группы перестали ездить в Россию. Агрегаторы авиабилетов тоже отменили возможность выезжать из страны — это ограничило самостоятельных путешественников.

Компании, возящие российских туристов в Китай, также могут потерять прибыль из-за ограниченного въезда в страну.



После того, как Ростуризм, Роспотребнадзор и МИД рекомендовали не ездить в КНР, путешественники начали покупать туры в другие страны. Спрос упал и на соседние Таиланд и Вьетнам.



Сейчас россияне забронировали и частично оплатили 30 – 32 тысячи поездок, что, по словам Ломидзе, не очень много, поскольку турпоток из России в КНР составляет около 1,5 млн человек.



Как ранее сообщал «Коммерсантъ», все туристы, находящиеся сейчас в Китае, должны будут вернуться в Россию к 4 февраля.