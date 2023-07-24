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Сеть «Ёбидоёби» создала ассоциацию брендов со спорным неймингом

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сеть доставки суши «Ёбидоёби» создала ассоциацию брендов со спорным неймингом. К ней уже согласились присоединиться некоторые компании, рассказали в пресс-службе сети. 

Сеть «Ёбидоёби» создала ассоциацию брендов со спорным неймингом

Идея создать ассоциацию, которая будет отстаивать права бизнеса на яркие и спорные названия, появилась в ответ на решение суда в отношении «Ёбидоёби» о смене наименования.

В апреле Арбитражный суд Красноярского края обязал компанию изменить название юридического лица. Решение аргументировали тем, что наименование «имеет созвучие со словами ненормативной лексики, имеющими непристойное содержание, а также противоречит общественным интересам и принципам морали». Но сеть с таким вердиктом не согласилась и подала апелляцию.

Как говорят в самой компании, «Ёбидоёби» доказывала, что слова в нейминге являются транслитерацией японских слов и переводятся как «День недели — суббота». 

Теперь уже Третий арбитражный апелляционный суд оставил прежнее решение в силе, но компания намерена обратиться в кассационный суд. Помимо этого «Ёбидоёби» будет защищать права «на броские нейминги и свободный креатив» уже на уровне ассоциации.

«Мы создаем ассоциацию, чтобы защитить свои права и права тех, кто, так же, как и мы, решил выбрать вызывающее название как часть маркетинговой стратегии. Мы предлагаем брендам объединиться, получить поддержку и юридическую защиту, если это необходимо», — приводит пресс-служба слова основателя сети Константина Зимена.

Он добавил, что структуру законно зарегистрируют в Минюсте, она будет работать как некоммерческое объединение. Присоединиться к организации смогут любые компании с необычными названиями, которые могут считаться спорными для общественности.

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Согласие на членство в ассоциации уже дали крафтовая сидрерия «Сосидр», пивной магазин «Сиська Пива», магазин рыболовных товаров «Козявочная» и рюмочная «Дядя Блёва». «Ёбидоёби» приглашает к участию и других владельцев «смелого бизнеса».

Фото на обложке: Unsplash

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