Суд обязал сеть «Ёбидоёби» изменить название

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» изменить название юрлица, следует из решения суда. На бренд пожаловалась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС).

ФНС настаивала, что фирменное наименование «Ёбидоёби» «имеет созвучие со словами ненормативной лексики, имеющими непристойное содержание, а также противоречит общественным интересам и принципам морали».

Сама компания отмечала, что ее название — это транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке, однако доказательства в суд не предоставила.

Суд обязал «Ёбидоёби» изменить фирменное наименование, внести изменения в учредительные документы в течение трех месяцев со дня вступления решения в силу.

Ранее претензии к сети доставки суши были и у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Еще в октябре 2021 года УФАС признало рекламу заведения ненадлежащей.

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