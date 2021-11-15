Narrative BI с белорусскими корнями привлекла $1,2 млн от Joint Journey Сергея Дашкова и других

Компания Narrative BI инвестора и предпринимателя из Беларуси Михаила Румянцева привлекла $1,2 млн на pre-seed раунде. Об этом свидетельствуют данные Crunchbase.

Сделка прошла 12 ноября. Деньги были получены от инвестиционной компании Joint Journey Сергея Дашкова, украинских Adventures Lab и Digital Future, FinSight Ventures, Elysium Venture Capital и группы частных инвесторов.

Narrative BI — компания из Кремниевой долины, которая «делает аналитику данных доступной для всех». Компания развивает решение, которое превращает необработанные данные в понятную аналитику и упрощает возможность отслеживать ключевые показатели бизнеса. В Narrative BI уверяют, что проектам не понадобятся услуги специалистов по анализу данных.

Компания агрегирует данные Mixpanel, Google Analytics, Hubspot и других приложений, содержащих сложные необработанные данные, и преобразует их так, чтобы предоставить готовую расширенную аналитику.

Михаил Румянцев — белорусский предприниматель и инвестор. В 2016 году он создал стартап FriendlyData — поисковый интерфейс для работы с корпоративными базами данных. Через два года его купила платформа ServiceNow. После этого Румянцев попал в список Forbes 30 Under 30.

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В 2019 Румянцев объявил о создании Founders.ai — company builder, который разносторонне помогает стартапам.

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Фото на обложке: Unsplash