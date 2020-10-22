Зонд NASA впервые взял образцы грунта с астероида

NASA впервые в истории посадила космический аппарат на астероид. С помощью зонда OSIRIS-REx были взяты образцы грунта с астероида Бенну. Об этом сообщается на странице зонда в Twitter.

Зонд опустился к поверхности астероида на скорости 10 см в секунду и коснулся ее на несколько секунд, чтобы взять образцы.

По данным The Verge, астероид Бенну находится на расстоянии более 320 млн километров от Земли. Некоторые минеральные фрагменты Бенну могут быть старше Солнечной системы. Диаметр астероида составляет 492 метра.

OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года с мыса Канаверал в штате Флорида. В течение двух лет он летел к астероиду Бенну. С момента прибытия в декабре 2018 года космический корабль кружил вокруг астероида и составлял его мельчайшие подробности, чтобы найти подходящее место для сбора образца.

«Когда мы начали видеть поверхность Бенну, мы поняли, что нам придется изменить наш подход. Бенну оказался намного грубее и каменистее, чем все ожидали, с валунами размером с здания, усеянными на его поверхности ... Если космический корабль соприкоснется с особенно большим валуном, он может опрокинуться и отклониться от курса», — рассказал менеджер по поддержке миссии Сэнди Фройнд.

В космический зонд было добавлено дополнительное ПО, составляющее подробную карту астероида, говорится в сообщении. Также OSIRIS-REx был оснащен собственным способом прерывания сбора образцов, если это станет рискованным. В его 3D-карты была включена так называемая «карта опасностей», которая определяет все валуны и камни, при приближении к которым лучше прервать миссию.

В этом году команда OSIRIS-REx провела две репетиции, отправив космический корабль к поверхности Бенну. На второй репетиции зонд оказался на расстоянии всего 40 метров от астероида.

Зонд должен вернуться на Землю в сентябре 2023 года и доставить образцы грунта, изучение которых, как отмечают в NASA, позволит заглянуть в раннюю Солнечную систему и узнать больше о том, как зародилась жизнь на Земле.

Фото: NASA