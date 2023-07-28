NASA запустит собственный стриминговый видеосервис

Американское космическое агентство NASA объявило о запуске потокового видеосервиса NASA+, который заработает до конца 2023 года.
На платформе можно будет наблюдать за трансляциями значимых космических запусков и миссий, также сервис снимет и предложит ряд оригинальных сериалов. Контент будет бесплатным и без рекламных вставок.
NASA+ будет доступен на iOS, Android, сайте агентства и ТВ-приставках Roku, Apple TV и Fire TV.
«Преобразование нашего цифрового присутствия поможет лучше рассказывать истории о том, как NASA исследует неизвестное в воздухе и космосе, вдохновляет открытиями и внедряет инновации на благо человечества», — сообщил замглавы управления по коммуникациям NASA Марк Эткинд.
Космическое агентство также ведет работу над обновлением своего сайта и мобильного приложения. Планируется объединить информацию о своих подразделениях, миссиях и исследовательских проектах. Обновленная версия сайта доступна в бета-режиме по ссылке.
Фото на обложке: NASA
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