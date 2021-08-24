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Индекс Nasdaq Composite достиг исторического максимума в 15 тысяч пунктов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Биржевой индекс Nasdaq Composite, отслеживающий акции крупнейших технологических компаний, достиг исторического максимума, превысив отметку в 15 тыс. пунктов. Этому способствовал рост котировок некоторых китайских компаний, а также оптимизм инвесторов относительно восстановления экономики.

Индекс Nasdaq Composite достиг исторического максимума в 15 тысяч пунктов

Отметку в 15 тыс. пунктов Nasdaq Composite прошел дважды в течение дня – в 16.55 мск с дальнейшим ростом до 15023 пунктов, затем снизился до 14990, а затем снова поднялся и в 19.48 мск был на отметке 15002 пункта. 

При обвале фондового рынка после объявления пандемии в конце марта 2020 года, индекс упал на 30% с 9695 пунктов до 6847 пунктов. С марта прошедшего года и до 24 августа текущего Nasdaq Composite вырос более чем на 100%.

Эксперты связывают текущий рост индекса с повышенным оптимизмом инвесторов относительно восстановления мировой экономики, а также ростом акций некоторых китайских компаний, акции которых торгуются на Nasdaq. Например, бумаги онлайн-ритейлера Pinduoduo набрали 17% после хорошей отчетности за квартал, а акции JD.com подорожали на 12%.

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Фото: Shutterstock.com, nasdaq.com

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