Nasdaq заявила о делистинге акций «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter

Пресс-служба «Яндекса» заявила, что в скором времени компания подаст апелляцию. В Ozon «изучают процесс обжалования». По данным ТАСС, в Qiwi изучают документ и готовит официальное раскрытие.

В пресс-службе Мосбиржи отметили, что торговля акциями российских компаний продолжается в штатном режиме. А «эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят нынешний уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации», — добавили там.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq 28 февраля приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций. В начале марта «Яндекс» и Ozon предупредили акционеров о риске дефолта после приостановки торгов бумагами.

Фото на обложке: Goran Vrhovac / Shutterstock