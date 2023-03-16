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Nasdaq заявила о делистинге акций «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американская фондовая биржа Nasdaq 24 марта намерена исключить из листинга акции «Яндекса»Ozon, Qiwi, HeadHunter. Компаниям необходимо обжаловать решение о делистинге.

Nasdaq заявила о делистинге акций «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter

Пресс-служба «Яндекса» заявила, что в скором времени компания подаст апелляцию. В Ozon «изучают процесс обжалования». По данным ТАСС, в Qiwi изучают документ и готовит официальное раскрытие.

В пресс-службе Мосбиржи отметили, что торговля акциями российских компаний продолжается в штатном режиме. А «эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят нынешний уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации», — добавили там.

  • Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq 28 февраля приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций. В начале марта «Яндекс» и Ozon предупредили акционеров о риске дефолта после приостановки торгов бумагами.

Фото на обложке: Goran Vrhovac / Shutterstock

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