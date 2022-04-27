«Яндекс» задумался о размещении акций на новой бирже после приостановки торгов на Nasdaq

«Яндекс» в отчете за первый квартал текущего года сообщил, что ищет альтернативные варианты, которые позволят торговать акциями компании. В том числе компания рассматривает возможность разместить бумаги на другой международной фондовой бирже.
«Торги нашими акциями на бирже Nasdaq по состоянию на отчетную дату приостановлены, и у нас нет информации о том, могут ли они возобновиться и когда», — говорится в материалах компании.
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq 28 февраля приостановили торги акциями «Яндекса», Ozon и других российских компаний из-за санкций.
4 марта «Яндекс» предупредил акционеров о риске дефолта после приостановки торгов бумагами компании. В настоящее время IT-гигант ведет переговоры с держателями облигаций о реструктуризации обязательств.
Торги приостанавливались и на Московской бирже. С 29 марта они возобновились, однако теперь из-за запрета ЦБ РФ нерезиденты не могут продавать акции на Мосбирже.
В компании добавили, что именно по этим причинам и ищут альтернативные варианты, которые позволят акционерам торговать бумагами.
Фото на обложке: Unsplash
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