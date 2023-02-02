Индекс Nasdaq, который отслеживает стоимость акций высокотехнологичных компаний, в январе вырос на рекордные 11%, показав лучшую динамику с 2001 года. Акции бигтеха постепенно дорожают на фоне замедления инфляции в США.

Индекс Nasdaq вырос в январе на 11%, показав лучшую динамику за 22 года