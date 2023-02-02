Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Индекс Nasdaq вырос в январе на 11%, показав лучшую динамику за 22 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Индекс Nasdaq, который отслеживает стоимость акций высокотехнологичных компаний, в январе вырос на рекордные 11%, показав лучшую динамику с 2001 года. Акции бигтеха постепенно дорожают на фоне замедления инфляции в США.

Индекс Nasdaq вырос в январе на 11%, показав лучшую динамику за 22 года

В январе 2022 года индекс Nasdaq прибавил 11%, показав лучший результат ежемесячной динамики за последние 22 года. В 2001 году на фоне технологического бума в США индекс подскочил на 12,2%.

Причиной резкого восстановления Nasdaq аналитики называют замедление инфляции в США, сравнительно позитивные прогнозы по возможной рецессии и вероятность снижения темпов повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы США.

По данным Dow Jones Market Data, индекс S&P 500, отслеживающий котировки 500 крупнейших компаний, показал в январе лучший результат с 2019 года. 

Фото на обложке: Goran Vrhovac / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
  2. 2 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  3. 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  4. 4 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
  5. 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды

ВОЗМОЖНОСТИ

02 февраля 2023

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы»

02 февраля 2023

Global Game Jam

03 февраля 2023

«Дизайн-цех»

Все ВОЗМОЖНОСТИ