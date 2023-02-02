Индекс Nasdaq вырос в январе на 11%, показав лучшую динамику за 22 года

Индекс Nasdaq, который отслеживает стоимость акций высокотехнологичных компаний, в январе вырос на рекордные 11%, показав лучшую динамику с 2001 года. Акции бигтеха постепенно дорожают на фоне замедления инфляции в США.
В январе 2022 года индекс Nasdaq прибавил 11%, показав лучший результат ежемесячной динамики за последние 22 года. В 2001 году на фоне технологического бума в США индекс подскочил на 12,2%.
Причиной резкого восстановления Nasdaq аналитики называют замедление инфляции в США, сравнительно позитивные прогнозы по возможной рецессии и вероятность снижения темпов повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы США.
Фото на обложке: Goran Vrhovac /
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