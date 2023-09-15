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Nasdaq обошла NYSE по объему привлеченного через IPO капитала

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Биржа Nasdaq обошла Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) по объему привлеченного капитала через IPO. В 2023 году у Nasdaq этот объем составил $8,6 млрд, у NYSE – $6,4 млрд. Успеху Nasdaq способствовало IPO чипмейкера Arm, которое стало крупнейшим в этом году.

Nasdaq обошла NYSE по объему привлеченного через IPO капитала

Nasdaq в этом году привлекла $8,6 млрд через первичные публичные размещения акций (IPO). По этому показателю Nasdaq обошла Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), которая привлекла $6,4 млрд, отметил Reuters.

Nasdaq удалось обойти NYSE благодаря IPO британского производителя микропроцессоров Arm. IPO прошло 14 сентября и стало крупнейшим в этом году – Arm оценили в $54 млрд при размещении акций по верхней границе ценового диапазона.

В 2023 году на Nasdaq уже прошли 68 размещений, ожидается IPO еще 150 компаний – на 40% больше, чем в прошлом году.

Фото на обложке: Javen / Shutterstock

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