Наследники главы Samsung заплатят рекордную сумму налогов после его смерти

Вдова и трое детей председателя концерна Samsung Ли Гон Хи, который скончался 25 октября, заплатят рекордную сумму налогов на наследство, сообщает новостное агентство Yonhap .

Ли Гон Хи, возглавлявший крупнейший в Южной Корее семейный конгломерат Samsung Group, скончался в больнице в Сеуле в возрасте 78 лет, оставив после себя активы на сумму около $15,9 млрд. Они включают 4,15% акций флагманской компании Samsung Electronics Co., а также 0,08% привилегированных акций компании.

Помимо этого, Ли принадлежало 29,76% акций Samsung Life Insurance Co., а также 2,88% акций Samsung C&T Corp и 0,01% Samsung SDS Co.

Наследникам Ли необходимо выплатить около $8,9 млрд в качестве налога на наследство только за акции, сообщает Yonhap со ссылкой на отраслевые источники.

В соответствии с законодательством Южной Кореи семья может выплачивать налоги по частям в течение нескольких лет. Так, наследники покойного главы конгломерата LG Group ранее приняли решение растянуть выплаты на пять лет.

Ли Гон Хи был самым богатым человеком в Южной Корее. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в $20,7 млрд.

В течение последних лет он оставался формальным главой Samsung, фактически компанией управляет его сын Ли Чжэ Ену.

По данным Bloomberg, в отношении сына предпринимателя Ли Чжэ Ена заводили несколько судебных дел, в том числе по обвинению во взяточничестве и неправомерном слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T

Фото: Ли Чжэ Ен. Reuters.