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Наследники главы Samsung заплатят рекордную сумму налогов после его смерти

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Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

Вдова и трое детей председателя концерна Samsung Ли Гон Хи, который скончался 25 октября, заплатят рекордную сумму налогов на наследство, сообщает новостное агентство Yonhap.

Наследники главы Samsung заплатят рекордную сумму налогов после его смерти

Ли Гон Хи, возглавлявший крупнейший в Южной Корее семейный конгломерат Samsung Group, скончался в больнице в Сеуле в возрасте 78 лет, оставив после себя активы на сумму около $15,9 млрд. Они включают 4,15% акций флагманской компании Samsung Electronics Co., а также 0,08% привилегированных акций компании.

Помимо этого, Ли принадлежало 29,76% акций Samsung Life Insurance Co., а также 2,88% акций Samsung C&T Corp и 0,01% Samsung SDS Co.

Наследникам Ли необходимо выплатить около $8,9 млрд в качестве налога на наследство только за акции, сообщает Yonhap со ссылкой на отраслевые источники.

В соответствии с законодательством Южной Кореи семья может выплачивать налоги по частям в течение нескольких лет. Так, наследники покойного главы конгломерата LG Group ранее приняли решение растянуть выплаты на пять лет.

Ли Гон Хи был самым богатым человеком в Южной Корее. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в $20,7 млрд.

В течение последних лет он оставался формальным главой Samsung, фактически компанией управляет его сын Ли Чжэ Ену.

По данным Bloomberg, в отношении сына предпринимателя Ли Чжэ Ена заводили несколько судебных дел, в том числе по обвинению во взяточничестве и неправомерном слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T

Фото: Ли Чжэ Ен. Reuters.

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