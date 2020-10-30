Скончался глава Samsung Ли Гон Хи

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался после продолжительных проблем со здоровьем, вызванных сердечным приступом в 2014 году. Ему было 78 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также известно, что в конце 1990-х годов предприниматель лечился от рака легких.

Ли был самым богатым человеком в Южной Корее. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в $20,7 млрд.

В течение последних лет он оставался формальным главой Samsung, фактически компанией управляет его сын Ли Чжэ Ену.

«Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из локального бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного лидера. Его наследие будет вечным», — заявили в коопорации.

Ли стал вторым председателем Samsung в 1987 году. Он сменил на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля. В 1993 году Ли Гон Хи начал проводить корпоративную реформу, превратив компанию из производителя телевизоров второго уровня в одного из крупнейших производителей смартфонов, телевизоров и микросхем памяти.

Основой преобразования стала смена авторитарного стиля руководства на концепцию «нового управления» — подчиненные теперь могли указывать своим начальникам на ошибки. Также Ли определил новую миссию компании: создавать качественную продукцию, даже если это означает снижение продаж, говорится в сообщении.

Предпринятые изменения Ли Гон Хи в конечном итоге принесли результаты. Samsung Electronics обогнала токийскую Sony и стала лидером продаж телевизоров с плоским экраном в 2006 году. В том же году ее рыночная стоимость превысила $100 млрд.

В 2010 году Samsung представила смартфон под брендом Galaxy с программным обеспечением Android от Alphabet. Это помогло компании превзойти Apple в 2011 году как крупнейшего производителя смартфонов в мире по количеству проданных единиц. Представив Galaxy Note в 2011 году, Samsung создала новую продуктовую нишу, известную как гибрид смартфона и планшета.

Вместе с тем, в 2008 года Ли Гон Хи был вынужден уйти в отставку, поскольку суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к трем годам условного заключения. Позже приговор был отменен, и в 2010 году Ли вернулся к управлению концерном.

По данным Bloomberg, в отношении сына предпринимателя Ли Чжэ Ена также заводили несколько судебных дел, в том числе по обвинению во взяточничестве и неправомерном слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T.

Концерн Samsung включает 62 компании. Отмечается, что покойный Ли владел крупными пакетами некоторых из них. Однако их недостаточно, чтобы контролировать весь конгломерат. Например, в Samsung Electronics ему принадлежало только 4,2% акций. На данный момент семья Ли зависит от неформальных связей с руководителями связанных компаний и существуют опасения, сохранят ли основатели контроль над корпорацией.

Фото: Bloomberg