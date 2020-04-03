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Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
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Ксения Самбулова
Рекрутинговый сервис «Работа.ру» спросил у россиян, что их больше всего раздражает в коллегах. Rusbase ознакомился с результатами опроса.
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегахКсения Самбулова
Что раздражает в коллегах (% респондентов):
- лицемерие и обман — 46%;
- сплетни и интриги — 45%;
- неуважение к чужому труду — 40%;
- непрофессионализм — 35%;
- безответственность — 34%.
4% опрошенных отметили, что не видят проблем в коллегах.
Сервис «Работа.ру» проводил опрос в марте 2020 года среди 6,5 тысяч россиян. Респонденты могли выбрать не больше трех вариантов ответа.
Ранее Rusbase рассказывал, как найти общий язык с раздражающими коллегами.
Фото: Monkey Business Images / Shutterstock
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