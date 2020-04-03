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Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» спросил у россиян, что их больше всего раздражает в коллегах. Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

Что раздражает в коллегах (% респондентов): 

  • лицемерие и обман — 46%;
  • сплетни и интриги — 45%;
  • неуважение к чужому труду — 40%;
  • непрофессионализм — 35%;
  • безответственность — 34%.

4% опрошенных отметили, что не видят проблем в коллегах.  

Сервис «Работа.ру» проводил опрос в марте 2020 года среди 6,5 тысяч россиян. Респонденты могли выбрать не больше трех вариантов ответа. 

Ранее Rusbase рассказывал, как найти общий язык с раздражающими коллегами. 

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock

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