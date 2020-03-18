Как найти общий язык с раздражающими коллегами

В коллективе всегда есть хотя бы один человек, который раздражает своим поведением. Недавнее исследование компании Mavenlink показало , что большинству людей не нравятся три типа коллег. Издание Fast Company спросило у экспертов, как можно выстроить с ними коммуникацию.

Вот какие три типа неприятных коллег выявил опрос Mavenlink.

Лентяи. Этот ответ стал самым популярным: почти половина (47%) респондентов сказали, что больше всего их раздражают ленивые коллеги. Это неудивительно — вряд ли кому-то нравится выполнять двойную работу.

Этот ответ стал самым популярным: почти половина (47%) респондентов сказали, что больше всего их раздражают ленивые коллеги. Это неудивительно — вряд ли кому-то нравится выполнять двойную работу. С плохим отношением. Второе место досталось этому варианту: 42% опрошенных выводят из себя язвительные коллеги, которые никогда не говорят ничего хорошего.

Второе место досталось этому варианту: 42% опрошенных выводят из себя язвительные коллеги, которые никогда не говорят ничего хорошего. С плохими коммуникативными навыками. Такой тип коллег оказался на третьем месте с 34% голосов: никто не хочет узнавать о срочном проекте в последнюю минуту или получать расплывчатые ответы.

Ученые и топ-менеджеры рассказали, как минимизировать негативные последствия от общения с такими людьми.

Высказываться

Кевин Круз, преподаватель менеджмента в Университете Ричмонда, предлагает вежливо, но при этом безотлагательно сообщать человеку, когда и почему он вызвал ваше раздражение.

«Это может оказаться простым, но эффективным способом предотвратить продолжительное раздражение и негативное влияние на продуктивность», — говорит он.

В такой ситуации также полезно определить и сравнить взаимные ожидания, чтобы выявить источник разногласий, добавляет Круз. Например, вас беспокоит коллега, который не слишком торопится закончить свою часть срочного проекта. После разговора с ним может оказаться, что он одновременно работает над другими, более важными, задачами.

«После выявления разногласий люди могут вместе поработать над поиском консенсуса во взаимных ожиданиях. По крайней мере, это поможет лучше понять ситуацию, в которой находится коллега», — отмечает Круз.

Перепроверять свою реакцию

На ваше отношение к коллеге может влиять стресс из других областей жизни. Психотерапевт Сара Гринберг советует копнуть глубже, чтобы определить причину своих чувств. «Без осуждения спросите себя: ″Является ли моя реакция соразмерной поведению, которое меня затрагивает, или происходит что-то еще?″ В ответ может прозвучать однозначное ″да″ или открыться новая перспектива», — говорит Гринберг.

Иногда поведение, которое раздражает сильнее всего, больше говорит о вас, чем о другом человеке, добавляет она.

«Одна клиентка, с которой я работала, приходила в бешенство каждый раз, когда ее коллега появлялась на работе на пять минут позже. Оказалось, родители воспитали ее так, что она воспринимала опоздание как признак неуважения, поэтому каждый раз, когда это случалось, она принимала это на свой счет», — привела пример Гринберг.

Грег Барнетт, старший вице-президент по науке в разработчике софта для кадровой оптимизации The Predictive Index, называет такой подход «это не ты, это я».

«Прежде чем попытаться разобраться с поведением коллег, подумайте, что именно вам так надоело. Часто проблема заключается не в окружающих, а в нашей личности и ценностях, которыми пренебрегают. Изменить себя сложно, но самоанализ позволяет руководителям делать паузу и обдумывать свою роль в плохой динамике работы», — сказал он.

Гринберг предлагает интересоваться другими потенциальными причинами. «Когда [ее клиентка] обнаружила, что коллега опаздывает на работу из-за школьного расписания детей, она не только начала сочувствовать этой женщине, но и улучшила свое утро, потому что ей больше не нужно было тратить энергию на переживания», — заключила она.

Барнетт подтверждает, что важно обнаруживать глубинные причины действий коллег. «Это понимание может иметь большое значение для смягчения неприятных чувств и недопонимания, потому что иногда поведение определяет контекст. Другими словами, большинство межличностных проблем сводятся к тому, что ваш коллега не намеренно пытается вас раздражать», — отметил он.

Находить хорошие качества

Когда человеку кто-либо не нравится, он может сосредоточиться на одном раздражающем качестве и рассматривать в его свете всю личность. Это называется эффектом ореола, говорит Кайл Эмич, преподаватель менеджмента в Университете штата Делавэр.

«Преодолеть это поможет командный, а не индивидуальный, подход к работе с такими людьми. Помните, что они являются частью организации. Если они могут хоть что-то делать хорошо, значит, они полезны», — говорит он.

Эмич добавляет, что для этого необходимо преодолеть эффект ореола и увидеть, что неприятный вам коллега устроен сложнее: в нем есть как плохое, так и хорошее.

«Особенно важно обращать внимание на все, что этот человек может делать хорошо и чем может помогать компании, или на те вещи, которые умеет он, но не умеете вы. Важно признать, что человек не должен быть хорош во всем. Если он хорош в чем-то, в чем не очень хороши вы, он может помочь вам с проектом или в карьере», — указал Эмич.

Восстановить внимание

Раздражающий коллега может отвлекать, но важно сосредоточиться на работе. «Поставьте на первое место свои задачи и проекты и постарайтесь не отвлекаться на негатив, не расстраиваться и не утомляться из-за него. Важно найти свой дзен, используя тактику управления стрессом, и то, что помогает вам сосредоточиться среди моря сотрудников», — говорит Рианнон Стейплс, директор по маркетингу компании Hibob, поставляющей софт для управления персоналом.

Она предлагает попробовать разные методы фокусировки: медитацию, общение с близкими, составление списков дел и так далее.

«[Попробуйте] надеть наушники и послушать музыку, которая поможет сосредоточиться. Перейдите в другое место в офисе, где вы сможете продуктивнее работать. Если такой возможности нет, попробуйте прогуляться по ближайшему кварталу или выпить чашку кофе или чая», — советует Стейплс.

Понимание своего стиля работы и внедрение методов тайм-менеджмента, которые помогут расставить приоритеты и сосредоточиться, — это ключ в преодолении раздражения.

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