Natura Siberica возглавил бывший топ-менеджер АФК «Система»

Новым гендиректором юрлиц группы Natura Siberica стал бывший исполнительный директор АФК «Система» Феликс Либ, а его советником стала первая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина.
Феликс Либ возглавил пять компаний, входящих в группу Natura Siberica, среди которых ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение», пишет «Коммерсантъ». Либ сообщил, что в ближайшие планы менеджмента компании входят оптимизация бизнес-процессов на производстве и его расширение, оптимизация оптовых и розничных продаж, развитие R&D c целью вывода на рынок новых продуктов и обновление маркетинговой стратегии.
По словам Ирины Трубниковой, у нее с Либом совпадают взгляды на дальнейшее развитие компании. При этом она связывает «особые надежды» с интересом к бизнесу АФК «Система».
В АФК «Система» сообщили, что о ценивают Natura Siberica как инвестиционно привлекательный бизнес, в котором компания видит большой потенциал. Эксперты полагают, что назначение Феликса Либа может свидетельствовать о готовящемся вхождении «Системы» в капитал Natura Siberica.
Ранее сообщалось, что «Система» договаривалась о покупке долей первой жены Трубникова Ирины и ее детей. Также о продаже своей доли с «Системой» договорилась третья жена Трубникова Анастасия. Представитель АФК «Система» сообщил, что компания находится в диалоге со всеми заинтересованными сторонами.
В Natura Siberica рассказали, что в начале 2022 года вновь заработало флагманское производство в Дмитрове, восстановились поставки сырья и логистические цепочки. О возобновлении производства в Дмитрове ООО «Первое решение» и завод ДОЗАКЛ договорились в декабре 2021 года.
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Фото на обложке: WAYHOME studio /
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