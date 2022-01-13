Natura Siberica возглавил бывший топ-менеджер АФК «Система»

Феликс Либ возглавил пять компаний, входящих в группу Natura Siberica, среди которых ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение», пишет «Коммерсантъ». Либ сообщил, что в ближайшие планы менеджмента компании входят оптимизация бизнес-процессов на производстве и его расширение, оптимизация оптовых и розничных продаж, развитие R&D c целью вывода на рынок новых продуктов и обновление маркетинговой стратегии.

По словам Ирины Трубниковой, у нее с Либом совпадают взгляды на дальнейшее развитие компании. При этом она связывает «особые надежды» с интересом к бизнесу АФК «Система».

В АФК «Система» сообщили, что о ценивают Natura Siberica как инвестиционно привлекательный бизнес, в котором компания видит большой потенциал. Эксперты полагают, что назначение Феликса Либа может свидетельствовать о готовящемся вхождении «Системы» в капитал Natura Siberica.

Ранее сообщалось, что «Система» договаривалась о покупке долей первой жены Трубникова Ирины и ее детей. Также о продаже своей доли с «Системой» договорилась третья жена Трубникова Анастасия. Представитель АФК «Система» сообщил, что компания находится в диалоге со всеми заинтересованными сторонами.

В Natura Siberica рассказали, что в начале 2022 года вновь заработало флагманское производство в Дмитрове, восстановились поставки сырья и логистические цепочки. О возобновлении производства в Дмитрове ООО «Первое решение» и завод ДОЗАКЛ договорились в декабре 2021 года.

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