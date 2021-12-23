Natura Siberica договорилась о возобновлении производства косметики с ДОЗАКЛ

Основное юрлицо Natura Siberica ООО «Первое решение» и ДОЗАКЛ договорились о возобновлении производства в Дмитрове, сообщила пресс-служба компании. Стороны преодолели ключевые разногласия, связанные с арбитражным спором, и подтвердили обоюдную заинтересованность в скорейшем запуске косметического производства.

«Исходя из общего стремления обеспечить все необходимые условия для стабильной работы производства по выпуску всемирно известных косметических брендов из России, ООО "Первое решение" и ДОЗАКЛ достигли принципиальных решений, которые позволят не только сохранить косметический бизнес, но и обеспечить его поступательное развитие», — говорится в сообщении.

В частности, стороны договорились возобновить производство косметики Natura Siberica на заводе ДОЗАКЛ, а также заключить новый договор аренды между двумя компаниями.

В сентябре 2021 года арбитражный суд Московской области взыскал с ООО «Первое решение» около 1,4 млрд рублей в пользу ДОЗАКЛ. Завод подал иск к компании за пожар на производстве, площади которого арендовал ответчик. В декабре Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы Natura Siberica на принятое в сентябре решение и оставил его в силе.

В июле 2021 года Natura Siberica предупредила, что из-за проигрыша в суде по этому иску компания может полностью прекратить деятельность.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!