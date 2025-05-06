Natura Siberica собралась производить БАДы, продукты питания и напитки

Производитель косметики Natura Siberica подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Vitabarista, обратил внимание Shopper ’ s . Марка будет использоваться для пищевых добавок, разнообразных продуктов питания и безалкогольных напитков. В числе возможных товаров оказались полезные снеки.

Представитель компании отметил, что регистрация товарных знаков в новых категориях является стандартной процедурой, однако детали проекта и сроки реализации пока остаются неизвестными.

Тенденции на рынке БАДов. По словам Александры Скоробогатовой, исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации, для производителей косметики привлечение в ассортимент БАДов стало распространенной практикой. Покупатели часто доверяют добавкам от известных брендов, основанных на принципе «красота снаружи — красота внутри». В последние годы на этом рынке активно работают компании, такие как Mixit и Splat Global, которые также начали выпускать БАДы.

Перспективы и партнерство. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что компания может использовать уникальные ингредиенты, выращенные на собственных фермах. Он также отмечает потенциальную выгоду от сотрудничества Natura Siberica в области производства продуктов питания с агрохолдингом «Степь» (обе принадлежат АФК «Система»). Однако в последнем заявили, что не ведут «предметных переговоров по поводу коллабораций по выпуску продуктов питания», но «всегда рады сотрудничеству с таким известным брендом».

В 2024 году продажи БАДов в российских аптеках упали на 3,4% в натуральном выражении. Было реализовано 404 млн упаковок — против 418 млн в 2023 году. При этом в деньгах продажи выросли на 13% год к году, до 143 млрд рублей.

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