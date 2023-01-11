Наследственный конфликт в Natura Siberica возможно завершен

Трое детей основателя косметической компании Natura Siberica Андрея Трубникова – Дмитрий и Екатерина от первого брака и Елизавета от второго – получили по 20% в каждом из трех юридических лиц группы – ООО «Натура Сиберика», ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Сибирский вертолет». Сделки были завершины 30 декабря 2022 года, узнали «Ведомости».

В конце 2020 года Трубников оценивал бизнес Natura Siberica в $500 млн, а в начале 2022 году эксперты называли цифру уже в $70–100 млн. Выручка основных юрлиц группы – «Натура Сиберика» и «Первое решение» – в 2020 году суммарно составила 11 млрд рублей, в 2021 году она снизилась до 9,3 млрд рублей.

До 2021 года Natura Siberica была одним из лидеров в производстве натуральной косметики в России. Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года, не оставив завещания. После этого в компании начался корпоративный конфликт, связанный с тем, что на наследство претендовали бывшие супруги и дети от разных браков.

В ноябре 2022 году компания сообщила о планах выйти на косметические рынки Катара, Сингапура, Израиля и Палестины. Российская марка сейчас представлена в ритейл-сетях в Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании, ОАЭ, во Вьетнаме, на Тайване, в Гонконге и Малайзии.

В 2023 году Natura Siberica намерена запустить продажи краски для волос под брендом ICE Professional для парикмахерских и салонов красоты. Так компания пытается занять нишу ушедших из России производителей красок Wella и Londa.

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